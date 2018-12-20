Путин: Украинские корабли могут свободно пользоваться Керченским проливом – при условии соблюдения правил

Для украинских кораблей, в том числе и военных, не существует никаких препятствий при заходе в Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.

«Мы готовы придерживаться договоренностей и не объявлять никаких односторонних действий. Мы не препятствуем в том числе военным судам (Украины). 11 сентября прошлого года, исполнив все требования, украинские суда были спокойно проведены нашими лоцманами, никто им не мешал, только помогли», – напомнил Путин.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что нарушения установленных правил прохода Россия не допустит.

«На этот раз все было по-другому. Это целенаправленная провокация в ходе предвыборной кампании господина Порошенко. Там в бортовом журнале было прямо написано – проникнуть скрытно. Что значит скрытно? Без лоцманской проводки там неизвестно что может случиться. Тем более, что политические деятели в Киеве публично заявляют о своей готовности взорвать этот мост. Мы, естественно, не можем этого допустить», – отметил Путин.

Как сообщал «Новый День», после керченского инцидента Москва приняла решение, что общий контроль за ситуацией и координацию действий силовых структур в случае новых провокаций в акватории Керченского пролива будет осуществлять Росгвардия.

Симферополь, Иван Капустин

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