МИД РФ ответил на обращение Украины в Международный трибунал

Украинские власти используют инцидент в Керченском проливе во внутриполитических целях, заявили в российском Министерстве иностранных дел. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Это стало ответом на решение президента Украины Петра Порошенко, который поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении России для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.

В российском МИДе заявили, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций. Кроме того, в российском дипломатическом ведомстве дали понять, что российская сторона остается открытой для всех консультаций.

Также подчеркивается, что украинские моряки пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь, кроме того, неукоснительно соблюдаются все их права. В МИД РФ отметили, что результаты уголовного расследования, ведущегося в их отношении в России, не должны предопределяться решением международного судебного органа, и призвали украинскую сторону вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к двусторонним консультациям и проявить действительную заботу о своих гражданах.

Как писал «Новый День», утром 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти украинских областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.

По словам главы следственного управления ФСБ Михаиа Шишова, Киев пытается представить задержанных моряков как военнопленных, однако они обвиняются в совершении уголовного преступления. Шишов напомнил, что на основании Конвенции об обращении с военнопленными арестованные не могут считаться военнопленными, так как Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.04.19

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