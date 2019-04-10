Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив

Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.

Верхняя палата российского парламента предупредила Североатлантический альянс о высоком риске втягивания НАТО в потенциальный военный конфликт между Россией и Украиной в акватории Керченского пролива при попытке прямого содействия Киеву в агрессивных противоправных действиях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление приурочено к 70-летнему юбилею агрессивного блока и одобрено сенаторами единогласно.

«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив – это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО», – говорится в принятом документе.

В заявлении также осуждается последовательная подстрекательская роль альянса, который поощряет безответственные агрессивные действия, сначала Грузии при Саакашвили, а сегодня – украинского режима Порошенко.

«Поддержка НАТО Грузии в дни трагических событий в августе 2008 года, а теперь и Украины, в том числе 25 ноября 2018 года в ходе противоправного пересечения государственной границы Российской Федерации судами украинских военно-морских сил в районе Керченского пролива, поощряет руководство этих двух стран, уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры», – подчёркивается в заявлении.

Кроме того, Совет Федерации возложил на руководство НАТО вину за новое глобальное обострение отношений с Россией на всём европейском геополитическом пространстве.

«Совет Федерации констатирует, что, вопреки принятым на себя обязательствам, государства – члены НАТО сделали ставку на расширение на Восток, активизацию своей деятельности на постсоветском пространстве, подменяя принцип всеобщей, равной и неделимой безопасности строительством безопасности для себя за счет безопасности других государств. Именно отказ НАТО от согласованных ранее подходов к выстраиванию единого пространства безопасности в Евро-Атлантике создал почву для возникновения острых конфликтов в регионе и нынешнего глубокого кризиса в отношениях между Российской Федерацией и НАТО», – цитирует заявление сенаторов ТАСС.

В заключительной части документа подчёркивается, что заявленный оборнонительный характер Североатлантического договора является мифом изначально, а сама агрессивная политика НАТО уже нанесла непоправимый урон военной безопасности и обеспечению контроля над вооружениями в Европе.

Как сообщал «Новый День», ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка.

«Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – подчеркнул Грушко.

Напомним, неделю назад в НАТО приняли решение добиваться прохождения украинскими кораблями Керченского пролива на условиях Киева.



Симферополь, Иван Капустин

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