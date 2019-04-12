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Пятница, 12 апреля 2019, 15:30 мск

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«Мы будем это делать»: на Западе грозят «неожиданным» появлением подлодок НАТО в Чёрном море

Фото: tsn.ua

В Канаде настаивают на переброске подлодок НАТО из Средиземного моря в Чёрное «для поддержки Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на международном форуме по безопасности в Киеве заявил депутат канадского парламента Джеймс Безан.

Кроме того, по словам Безана, депутаты парламента страны уже одобрили поставки летального оружия Киеву и ожидают окончательного решения правительства.

«Оружие, которое ждет того, чтобы быть направленным на Восток, оно ждет принятия правительственных решений, но оно уже готово. Это касается и противотанковых снарядов, и стрелкового оружия, но мы должны принять политическое решение касательно того, чтобы, наконец, передать Украине это оружие. Это даже символический шаг, чтобы показать Кремлю, что мы стоим наготове», – заявил депутат.

Говоря об отправке в Чёрное море натовских подлодок в дополнение к корабельной группировке, парламентарий подчеркнул, что это необходимо для сдерживания продвижения Путина «по чужой территории».

«Мы также должны усиливать свое присутствие и в Черном море. Мы даже говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут «неожиданно» появиться и в Черном море. Если у нас есть договоренности и конвенции о том, что мы должны участвовать в определенных усилиях в Черноморском бассейне, то мы будем это делать. Если мы этого не сделаем, Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории», – приводит слова Безана «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.

Верхняя палата российского парламента предупредила Североатлантический альянс о высоком риске втягивания НАТО в потенциальный военный конфликт между Россией и Украиной в акватории Керченского пролива при попытке прямого содействия Киеву в агрессивных противоправных действиях.

Ранее Черноморский флот организовал дежурство в районах проведения учений НАТО и контролирует действия кораблей альянса для «оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации».

Как сообщал «Новый День», замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка.

«Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – подчеркнул Грушко.

Как известно, две недели назад в НАТО приняли решение добиваться прохождения украинскими кораблями Керченского пролива на условиях Киева.

Вчера Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что попытка прорыва украинских кораблей через Керченский пролив состоится в любом случае, осталось только привести военно-морские силы в полную боевую готовность и получить отмашку от НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.04.19

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