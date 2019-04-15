Эксперт: В Чёрном море эсминец США беззащитен, как забежавший на стол таракан

Эсминец ВМС США USS Ross DDG71 с «Томагавками» на борту, который недавно появился в бассейне Чёрного моря, является лёгкой мишенью для мощной антикорабельной группировки, расположенной на Крымском полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал российский военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин.

«Это никакой угрозы не несёт, потому что любой залезший в Чёрное море корабль становится автоматически мишенью. Таким тараканом, который бегает по столу, потому что спрятаться ему абсолютно негде, с территории Крыма Чёрное море простреливается насквозь, ещё и за проливы достаёт. С точки зрения их политики – да, они сейчас пытаются наращивать присутствие, но конвенцию Монтрё они тоже отменить не могут, поэтому им придётся это всё соблюдать.

Они крутятся, крутятся, приходят, уходят. Увеличивается риск того, что это может сорваться в некое военное противостояние, потому что всегда есть вероятность, что кто-то, где-то, кого-то заденет, что-то случайно произойдёт, и придётся выяснять по-взрослому. Либо договариваться как-то, либо выяснять всё до конца», – цитирует Шурыгина «ПолитНавигатор».

Кроме того, эксперт отреагировал на слова канадского парламентария Джеймса Безана, пригрозившего недавно отправкой подлодок НАТО к берегам Крыма.

«Подводные лодки они точно сюда не пошлют, это блеф. Чтобы канадская подводная лодка дотелепалась через целый океан до Чёрного моря, это нужно иметь очень богатую фантазию», – заявил эксперт и добавил, что активность Североатлантического альянса в прибрежных водах Крыма не связана с предстоящими выборами президента на Украине.

«С выборами на Украине активность НАТО в Чёрном море никак не связана, это происходит в рамках общего противостояния с Россией, натиска на нас. Перед выборами, я думаю, никаких провокаций не будет – уже нет и времени на это», – заключил Шурыгин.

Напомним, сегодня в национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ сообщили, что российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец с управляемым ракетным оружием «Росс», который вошел в Черное море 14 апреля.

Военные рассказали, что при заходе в Черное море американский корабль был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота. Кроме того, за действиями корабля следят патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.19

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