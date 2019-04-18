Российские военные взяли на контроль движение кораблей НАТО в Балтике

В Балтийское море вошла военно-морская группа кораблей НАТО, сообщил российский Национальный центр управления обороной. Речь идет об эсминце ВМС США «Грейвли», который возглавляет группу, а также фрегатах ВМС Польши «К.Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон».

Российские специалисты следят за военно-морской группы НАТО. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации выполняется комплекс тренировочных мероприятий. Кроме того, организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», а также самолетов морской авиации.

Как писал «Новый День», на днях российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец с управляемым ракетным оружием «Росс», который вошел в Черное море. Он был взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота. Кроме того, за действиями корабля следят патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота.

«Росс», оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис», наряду с эсминцами ВМС США «Дональд Кук», «Карни» и «Портер», размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО «Иджис» в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Отметим, что американские эсминцы нередко заходят в Черное море. Активность ВМС США в Черном море усилилась после начала кризиса на востоке Украины.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 18.04.19

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