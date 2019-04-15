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NewDayNews.ru

Понедельник, 15 апреля 2019, 10:16 мск

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НАТО раскрыло планы по защите украинского флота

Фото: surfingbird.com

В НАТО раскрыли детали так называемого черноморского пакета помощи украинским властям в Керченском проливе. Де-юре Украина в Североатлантическом альянсе не состоит и вступить туда не может, так как не соответствует требованиям. Но несмотря на это, альянс продолжает помогать Киеву. На международном форуме по безопасности глава представительства НАТО заявила: новый пакет помощи Украине уже утвержден.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыл детали пакета мер: «Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море, чтобы укрепить разведку и гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив».

Украина в свою очередь готова на все ради присутствия сил НАТО в Чёрном море. Как отмечает НТВ, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин открыто заявляет: «Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию». Министр обороны Украины в свою очередь дал ясно понять, что очередной проход военных кораблей через пролив неизбежен.

Как писал «Новый День», на этом фоне альянс провел учения в акватории Черного моря. Помимо этого, США направили во Львовскую область более сотни бойцов элитной воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы», опять же для совместных учений, а также очередную партию военной техники. По сообщениям украинских СМИ, под флагом Мальты корабль из Соединенных Штатов уже доставил в одесский порт 175 тонн военных грузов. И все это происходит накануне второго тура президентских выборов.

Антироссийский меры в Чёрном море также предусматривают военную поддержку Грузии, а также принуждение Москвы к диалогу путём расширения военного присутствия и наращивания давления в непосредственной близости от территориальных вод РФ. Об этом в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД стран альянса.

«Россия использовала силу, чтобы незаконно аннексировать Крым у Украины, и продолжает наращивание военных сил в регионе», – оправдал принятые решения Столтенберг и вновь потребовал немедленно освободить задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинские корабли-нарушители вместе с экипажами.

Генсек выразил уверенность, что наращивание альянсом давления в Чёрном море вынудит Россию начать «конструктивный диалог» по проблеме Керченского пролива и свободного прохода через него украинских военных судов.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова прибегнуть к конкретным ответным действиям на агрессивные планы НАТО в Чёрном море, если этого потребует обстановка. «Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем», – пообещал Грушко.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 14.04.19

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