НАТО будет добиваться прохождения Керченского пролива на условиях Киева

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, приняв в ходе переговоров министров стран НАТО соответствующий пакет решений. Мероприятие состоится в Вашингтоне 3-4 апреля.

По словам Хатчисон, пакет Black Sea package, «увеличивает разведку», в том числе воздушную, предусматривает вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, «чтобы гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив». Она подчеркнула, что предлагаемые меры являются частью ответа на вызовы, с которыми альянс сталкивается в регионе, «не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и из-за угроз со стороны России на всем восточном фланге, а не только на севере».

Хатчисон заявила, что НАТО необходимо, чтобы акватория Черного моря была безопасна для стран этого региона от «навязчивости России», передает РБК. Она напомнила, что Россия продолжает размещать вооружения в Крыму, который страны альянса считают частью Украины. «И очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, также как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве», – добавила постпред.

Напомним, что Минобороны РФ принято решение о строительстве новейшей радиолокационной станции «Воронеж» в Севастополе, которая сможет «накрыть» все Средиземноморье. Она появится к 2023 году. РЛС призвана отслеживать перемещения самолетов и спутников, а также пуски любых баллистических и крылатых ракет вплоть до Гибралтара. Ее разместят на побережье, чтобы складки местности не создавали помех для работы.

Как писал «Новый День», инцидент в Керченском проливе имел место утром 25 ноября. Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских военных.

Пограничники задержали украинские корабли с применением оружия. Трое моряков при этом получили легкие ранения. Всего на борту находились 24 гражданина Украины, в том числе двое сотрудников СБУ. Их всех обвинили в незаконном пересечении госграницы и заключили под стражу. Президент России Владимир Путин назвал инцидент заранее заготовленной провокацией, которая понадобилась Петру Порошенко в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга. Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите границы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.04.19

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