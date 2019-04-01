НАТО намерено усилить присутствие в Черном море

НАТО готовится усилить свое присутствие в Черном море. Об этом заявила постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, анонсируя встречу глав МИД стран-членов НАТО, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.

«Причина этому – российская агрессия против Украины. Они (Россия – прим. ред.) продолжают попытки по дестабилизации Украины, они продолжают милитаризацию Крыма, который является частью Украины. Мы будем рассматривать варианты того, что мы еще можем сделать в районе всего Черного моря. Мы будем активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО, и к тому же еще есть санкции, которые уже были введены против тех, кто причастен к захвату моряков в Керченском проливе», – отметила американский постпред.

Кроме того, она призвала отпустить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, назвав поведение России в данной ситуации неприемлемым. Как напоминает «Интерфакс», на прошлой неделе в Черное море вошла группировка кораблей НАТО, состоящая из эсминца ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадского фрегата «Торонто», испанского фрегата «Санта Мария», турецкого фрегата «Гелиболу» и вспомогательного судна ВМС Франции «Вар».

В пятницу в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что силы Черноморского флота России, включая корабль-разведчик «Иван Хурс», сопровождают группу кораблей НАТО в Черном море.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.19

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