Корабли ЧФ взяли на сопровождение натовские фрегаты в Чёрном море

Патрульный корабль «Василий Быков» и военное разведывательное судно «Иван Хурс» Черноморского флота встретили и взяли под наблюдение три военных корабля НАТО – Канады, Испании и Нидерландов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Ранее канадский фрегат «Торонто», эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен» и испанский фрегат «Санта Мария» прошли турецкие проливы и направились в Одессу, по официальной информации НАТО, – для участия в совместных манёврах «с украинскими и грузинскими коллегами».

Манёвры носят название – операция Sea Shield («Морской щит»).

Корабли второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса прошли проливы Босфор и Дарданеллы и вошли в Черное море вечером 28 марта, уточнили в Национальном центре.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом в 1991-1992 годах адмирал Игорь Касатонов назвал демонстративную военно-морскую акцию НАТО политической и «бесполезной».

«Я думаю, что это политическая акция, связанная с поддержкой выборов, которые пройдут на Украине 31 марта», – цитирует адмирала «НСН».

Напомним, накануне о прибытии двух фрегатов в Одессу сообщило канадское посольство на Украине.

«1 апреля 2019 года два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», – говорилось в публикации.

До прибытия в Одессу корабли выполнят «задачи по патрулированию в Черном море», уточняли в канадском посольстве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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