Фрегат «Адмирал Григорович» проведёт стрельбы и покажет НАТО свои «Калибры»

Экипаж российского фрегата ЧФ «Адмирал Григорович» выйдет из Севастополя в Чёрное море и проведет стрельбы по воздушным и надводным мишеням. Кроме того корабль отработает электронные пуски крылатых ракет комплекса «Калибр-НК».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«В ходе практических действий, экипаж фрегата «Адмирал Григорович» выполнит зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, проведёт тренировки по противовоздушной обороне и отработает условные пуски электронным способом ракетным комплексом «Калибр-НК», – отмечают в пресс-службе.

Сообщается, что моряки выполнят боевой манёвр в рамках сдачи курсовой задачи К-2 – «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

«Также моряки проведут частные корабельные учения по борьбе за живучесть, применению средств радиоэлектронной борьбы, обороне и защите корабля при стоянке на незащищённом рейде. Следующим этапом боевой подготовки станет выполнение задач по предназначению в составе тактических корабельных групп», – цитирует пресс-службу флота Крыминформ.

Напомним, накануне США заявили, что НАТО намерено усилить присутствие в Черном море.

В пятницу в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что патрульный корабль «Василий Быков» и военное разведывательное судно «Иван Хурс» Черноморского флота встретили и взяли под наблюдение группировку военных кораблей НАТО в Чёрном море.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.04.19

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