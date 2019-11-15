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Пятница, 15 ноября 2019, 08:55 мск

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Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в море

Фото: Минобороны РФ

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия нарастила боевой потенциал своего Черноморского флота за счет введения в строй кораблей – носителей крылатых ракет «Калибр».

«Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Чёрном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр», – цитирует пресс-служба Минобороны Украины Воронченко.

По сведениям украинского адмирала, суммарный залп с кораблей этими ракетами составляет 72 единицы. Кроме того, он напомнил, что Россия создала в данном регионе глубоко эшелонированную оборону, усилив свою противовоздушную оборону установками С-400 «Триумф».

Как писал «Новый День», в марте 2019 года командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников доложил, что в состав Черноморского флота с 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ, введено более 20 военных кораблей.

«После 2014 года в состав флота вошли фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», современные подводные лодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Краснодар», «Старый Оскол», «Великий Новгород» и «Колпино», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Василий Быков», морской тральщик «Иван Антонов», спасательные буксирные суда «Профессор Николай Муру» и «Капитан Гурьев», противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор», вспомогательные суда и катера», – рассказал генерал-полковник, добавив, что в следующие пять лет планируется ввести в состав флота ещё 13 кораблей, оснащённых «Калибрами», а также вспомогательные суда для их обеспечения.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 15.11.19

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