Керченский пролив – 2: Киев испугался блокировки выхода в Мировой океан

Россия может в течение нескольких минут перекрыть Украине выход в Мировой океан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского филиала американской «Радио Свобода» заявил заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По словам Самуся, одной из мер, которые якобы может предпринять Россия, является высадка спецназа РФ на острове Змеиный недалеко от Одессы.

Тем самым Россия создаст контролируемый морской коридор между Змеиным и Севастополем, напоминающий второй Керченский пролив.

«Стоя в Севастополе, эти корабли могут наносить удары по любым странам Европы. «Калибры» – это ударное оружие. Россия может за несколько минут закрыть выход Украины в Мировой океан, заблокировать Одессу.

Россия может оккупировать остров Змеиный – просто высадить там спецназ, поставить пару установок ПВО, пару патрульных кораблей и фактически будут созданы такие же ворота, как в Керченском проливе», – приводит слова военного эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия обязана жёстко отреагировать на провокацию Киева с захватом российского танкера в Измаиле.

«На этот акт мы должны реагировать, это совершенно точно. Коль скоро там 800 судов ещё стоят в очереди, то нам не остаётся ничего другого, как просто прекратить судоходство по Керченскому проливу украинским судам...», – добавил глава комитета.

Как сообщал «Новый День», в марте текущего года НАК «Нафтогаз Украины» опубликовал снимки газовой платформы российской компании «Черноморнефтегаз» под охраной военнослужащих и сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый».

Свои фотографии в Twitter «Нафтогаз» сопроводил комментариями, рассчитанными на реакцию Запада.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.08.19

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