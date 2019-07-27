Глава комитета Госдумы призвал перекрыть Украине Керченский пролив

Россия обязана жёстко отреагировать на провокацию Киева с захватом российского танкера в Измаиле.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«На этот акт мы должны реагировать, это совершенно точно. Коль скоро там 800 судов ещё стоят в очереди, то нам не остаётся ничего другого, как просто прекратить судоходство по Керченскому проливу украинским судам.

Вот я, например, это предлагаю уже который день после задержания нашего танкера, на что рассчитывают там украинские власти, не знаю, Зеленский в том числе, кроме как на то, что мы должны будем вам это судоходство прекратить, потому что вы заходите в наши территориальные воды, к «оккупанту» вы заходите сегодня, следуя, например, в Мариуполь», – отметил глава комитета.

Больше всего возмутила Калашникова вероломность и бессмысленность украинской пиратской акции.

«Если бы, например, было бы так, они бы нечаянно зашли к вам, без спроса, нарушив все мыслимые и немыслимые, ещё и ракеты везли, как ваши военные корабли, или автоматы – я бы ещё как-то мог понять. Но вы сделали это совершенно вероломно, неразумно, непонятно для чего», – приводит слова Калашникова «ПолитНавигатор».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил захват российского танкера NEYMA в порту Измаила.

Об этом, со ссылкой на главреда киевского издания «Цензор.Нет» Юрия Бутусова, сообщили украинские СМИ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.07.19

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