Москва направила Киеву ноту в связи с арестом танкера

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе направило ноту в МИД Украины с требованием разъяснить сообщения украинских чиновников об аресте россиийского танкера, задержанного в порту Измаила.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в посольстве РФ на Украине уточняют, что ответа от официального Киева пока не последовало.

«Официальных документов по танкеру мы не получили. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию... Ответа до настоящего времени не последовало», – цитирует ТАСС пресс-службу диппредставительства РФ в Киеве.

Напомним, сегодня военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил у себя в Фейсбуке, что украинский суд вынес решение арестовать российский танкер «Neyma», захваченный ранее в порту Измаила.

Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил захват танкера.

Позже Глава комитета Госдумы Леонид Калашников призвал в отместку перекрыть Украине Керченский пролив.

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой 25 июля задержали российский танкер «NEYMA», обвинив его в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Танкеру вменяется в вину «акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе» в ноябре 2018 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.07.19

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