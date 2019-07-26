«Мы ничего не нарушали»: экипаж захваченного на Украине танкера вернулся в Россию

Российские моряки с задержанного Службой безопасности Украиной танкера Neyma прилетели в Москву. Экипаж судна прибыл в аэропорт Домодедово рейсом из Кишинева в ночь на 26 июля.

Капитан танкера Илья Дробязко сообщил, что не будет давать показания украинскому суду. По его словам, моряки не являются свидетелями по делу о конфликте в Керченском проливе. «Мы ничего не нарушали – ни украинских, ни российских законов», – цитирует капитана судна «Интерфакс». Как подчеркнул Дробязко, перед заходом в порт Измаил в Одесской области на ремонт были оформлены все необходимые разрешения. Он уточнил, что моряки работают по контракту «на перегон для постановки судна на ремонт» и не имеют никакого отношения к прошлогодним событиям.

Из Москвы моряки направились домой рейсом до Краснодара.

Накануне СБУ Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, обвинив его в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе. Вместе с судном задержан экипаж российских моряков – 15 человек. Танкеру вменяется в вину «акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе» в ноябре 2018 года. Сотрудники прокуратуры провели на судне обыск и изъяли документы, а членов экипажа допросили. Украинские силовики при этом не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства, поскольку судно под российским флагом является территорией РФ. Позже моряков отпустили, однако обязали явиться на допросы в качестве свидетелей по вызову следователя. В СБУ заявили, что экипаж танкера не нарушал международные нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет. Моряки отправились в Кишинев, откуда вылетели в Москву. Танкер при этом остается в Измаиле, СБУ собирается подавать ходатайство об аресте судна.

В четверг МИД России предупредил Киев о последствиях из-за задержания российского танкера. «Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», – заявил дипломат.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу РФ. 24 моряка ВМФ Украины были арестованы и находятся под стражей.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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