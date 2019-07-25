На Украине задержали российский танкер «NEYMA» – обвиняют в агрессии

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», обвинив его в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», танкеру вменяется в вину «акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе» в ноябре 2018 года.

«По факту блокирования танкером «NEYMA» Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование.

Согласно собранным военной прокуратурой и следователями СБУ доказательств заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер «NIKA SPIRIT», который по номеру ИМО – 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS идентифицировано как уже известный танкер «NEYMA», который был использован для перекрытия Керченского пролива», – заявили в ведомстве.

Следователи СБУ, военные прокуроры и пограничники провели на задержанном танкере обыски, изъяли судовые документы, записи радио переговоров, бортовые журналы. Начались допросы членов экипажа.

В СБУ признали судно вещественным доказательством и собираются его арестовать – соответствующее ходатайство будет представлено в суд в ближайшее время.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.07.19

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