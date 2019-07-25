Москва предупредила Киев о последствиях из-за задержания российского танкера

МИД России выясняет обстоятельства задержания Службой безопасности Украины российского танкера для принятия ответных «адекватных мер». Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», – цитирует дипломата «Интерфакс».

Ранее сегодня СБУ сообщила о задержании российского танкера Neyma в порту Исмаил Одесской области, обвинив его в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года. По некоторым данным, танкер под флагом РФ зашел в Исмаил для ремонта. Сейчас СБУ готовит ходатайство для ареста судна. По версии украинской спецслужбы, российский танкер, который сейчас носит название Nika Spirit, раньше назывался Neyma. Идентифицировать его удалось по номеру, которые присваивается международной информационной системой EQUASIS. На задержанном суде прошли обыски, в ходе которых изъяли судовые документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы. Члены экипажа были допрошены.

Судно Neyma принадлежит компании из Геленджика «Альтомар шиппинг». В компании-судовладельце заявили, что экипаж задержанной на Украине танкера находится в безопасности. Сейчас готовится отправка моряков домой, сообщают новостные телеграм-каналы.

Как сообщал «Новый День», утром 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они проводили опасные маневры, игнорируя при этом требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Москву в агрессии. В конце мая трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями. Москва отказалась принимать участие в заседании трибунала.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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