На борту захваченного Украиной танкера находятся 15 российских моряков

На борту российского танкера NEYMA находится экипаж с 15 гражданами России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

По словам источника, состояние членов экипажа удовлетворительное. Он также добавил, что российский владелец судна до сих пор не озаботился судьбой своих моряков.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», обвинив его в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Танкеру вменяется в вину «акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе» в ноябре 2018 года.

МИД России выясняет обстоятельства задержания Службой безопасности Украины российского танкера для принятия ответных «адекватных мер».

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», – заявил представитель российского МИД.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.07.19

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