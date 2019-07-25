На захваченном российском танкере находится 2 тысячи тонн груза

Захваченный Службой безопасности Украины российский танкер NEYMA прибыл в украинский Измаил из росссийского порта «Кавказ» на Тамани через Румынию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на «Международную федерацию транспортных рабочих» (International Transport Workers' Federation, ITF).

На сайте организации отмечается, что на борту судна находится 2 тысячи тонн груза.

Ранее сообщалось, что вместе с судном задержан экипаж российских моряков – 15 человек.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», обвинив его в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Танкеру вменяется в вину «акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе» в ноябре 2018 года.

МИД России выясняет обстоятельства задержания Службой безопасности Украины российского танкера для принятия ответных «адекватных мер».

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», – заявил представитель российского МИД.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.07.19

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