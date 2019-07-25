Украинские СМИ: Решение о захвате танкера принял лично Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил захват российского танкера NEYMA в порту Измаила.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, со ссылкой на главреда киевского издания «Цензор.Нет» Юрия Бутусова, сообщают украинские СМИ.

«Решение о задержании было одобрено президентом Владимиром Зеленским накануне, 24 июля. Решение принималось непросто, поскольку было очевидно, что арест приведет к ответным действиям РФ. Хотелось бы поблагодарить за профессиональные действия сотрудников СБУ и военной прокуратуры, которые четко выполнили указ президента и провели задержание нарушителей», – написал Бутусов и поздравил Зеленского с «первой успешной операцией» против России.

«Первая антироссийская операция Зеленского – президент санкционировал задержание российского судна «Нейма», причастного к захвату украинских катеров в Керченском проливе... Разумеется, судно будет арестовано...

А для президента Зеленского это первая операция на посту в защиту интересов Украины, который вызовет злобу и раздражение Кремля.

Хочу отметить, что задержание «Неймы» – логичный ответ на не выполнение Российской федерацией решения Международного морского суда, который обвинил РФ в незаконном задержании украинских моряков и катеров 25 ноября 2018-го, и потребовал их немедленного освобождения», – пишет на своей странице в Фейсбуке Бутусов.

Напомним, ранее бывший глава морской разведки черноморского флота РФ, контр-адмирал Владимир Соловьёв заявил, что Российская Федерация не должна ограничиваться зеркальными мерами в ответ на захват Украиной российского танкера в Измаиле. Необходимо провести комплекс мер, чтобы Киев понял, что посягнул не просто на судно, а на территорию России.

Как сообщал «Новый День», на захваченном российском танкере находится 2 тысячи тонн груза.

Ранее сообщалось, что вместе с судном задержан экипаж российских моряков – 15 человек.

Сегодня Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», обвинив его в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Танкеру вменяется в вину «акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе» в ноябре 2018 года.

МИД России выясняет обстоятельства задержания Службой безопасности Украины российского танкера для принятия ответных «адекватных мер».

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», – заявил представитель российского МИД.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.07.19

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