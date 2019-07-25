Адмирал РФ о захваченном танкере: Никаких симметричных ответов – только асимметричные

Российская Федерация не должна ограничиваться зеркальными мерами в ответ на захват Украиной российского танкера в Измаиле. Необходимо провести комплекс мер, чтобы Киев понял, что посягнул не просто на судно, а на территорию России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший глава морской разведки черноморского флота РФ, контр-адмирал Владимир Соловьёв.

Прежде всего, считает адмирал, необходимо установить личность украинского должностного лица, отдавшего приказ захватить российское судно.

Вместе с тем, уверен Соловьёв, не стоит предаваться эмоциям и «рубить с плеча».

«Нужно направить Украине ноту протеста, разобраться, кем он зафрахтован, под каким флагом он идет, разобраться с хозяевами, спросить их, что они думают. А потом уже, получив ответ, нужно действовать адекватно.

Например, посмотреть, что у них в море выходит. Но не захватывать а предупредить, но предупредить так, чтобы стало ясно, как будто захватили. Нужно сделать всё, чтобы это действие Украины было ей во вред.

Но ни в коем случае не накалять обстановку, мол «давайте всех утопим».

Нужно тщательно разобраться, кто отдал приказ на захват танкера. Не может быть, чтобы кто-то что-то делал, не получив на это указаний. Особенно в морском деле, захват судна – это очень серьёзное нарушение, это целая территория, а не просто судно», – заявил Соловьёв.

Как сообщал «Новый День», на захваченном российском танкере находится 2 тысячи тонн груза.

Ранее сообщалось, что вместе с судном задержан экипаж российских моряков – 15 человек.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», обвинив его в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Танкеру вменяется в вину «акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе» в ноябре 2018 года.

МИД России выясняет обстоятельства задержания Службой безопасности Украины российского танкера для принятия ответных «адекватных мер».

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», – заявил представитель российского МИД.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.07.19

На захваченном российском танкере находится 2 тысячи тонн груза. / На борту захваченного Украиной танкера находятся 15 российских моряков. / Москва предупредила Киев о последствиях из-за задержания российского танкера. Читать дальше

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