Киевский эксперт: Захват российского танкера Украиной – провокация Москвы

Москва специально послала танкер, участвовавший в керченском инциденте, в порт украинского Измаила, чтобы спровоцировать Службу безопасности Украины на его захват.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такую оригинальную версию изданию «ПолитНавигатор» высказал украинский политолог Александр Семченко.

По мнению Семченко, цель «российской провокации» состояла в том, чтобы выставить Украину непредсказуемым, опасным государством перед Западом.

«Задержание танкера в Измаиле похоже на провокацию, причем, не с украинской, а, скорее, с российской стороны. Такие действия украинских силовиков в отношении этого судна были прогнозируемы. Поэтому то, что этот танкер завели в украинский порт, стоит рассматривать как провокацию, хотя трудно понять, в чем ее смысл», – рассуждает киевский политолог.

Семченко считает, что если вся эта история задумка Москвы для дискредитации Киева, то она не достигнет цели, так как Запад никогда не осудит своего союзника Украину, какие бы бездумные действия она не предпринимала.

«Показать международному сообществу, что Украина что-то там не исполняет? Но уже давно можно было понять, что международное сообщество подобные аргументы не воспринимает. Украина в его глазах относится к разряду «своих сукиных сынов», которые, что бы ни творили, на них смотрят сквозь пальцы», – резюмирует Семченко.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», обвинив его в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Танкеру вменяется в вину «акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе» в ноябре 2018 года.

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