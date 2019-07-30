«Мы сделали это. Точка!» – украинский суд арестовал захваченный российский танкер

Украинский суд вынес решение арестовать российский танкер «Neyma», захваченный ранее в порту Измаила.

Киев обвинял судно в участии в керченском инциденте и препятствованию прохода украинских военных катеров под Крымским мостом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об аресте российского судна с воодушевлением объявил в своём фейсбуке военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сопроводив пост множеством восклицательных знаков.

«Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона...

В соответствии с ходатайством суд наложил арест на указанное судно вместе с документами. Мы сделали это. Точка!», – пишет военный прокурор.

При этом Матиос отверг все обвинения Москвы в незаконности задержания судна украинской стороной, приводя в пример сомнительные аргументы суда.

«Мы сделали это законно. Точка!!!», – ликует Матиос.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил захват российского танкера NEYMA в порту Измаила.

Об этом, со ссылкой на главреда киевского издания «Цензор.Нет» Юрия Бутусова, сообщили украинские СМИ.

Позже Глава комитета Госдумы Леонид Калашников призвал в отместку перекрыть Украине Керченский пролив.

Как сообщал «Новый День», 25 июля Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», обвинив его в блокировке украинских военных кораблей в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Танкеру вменяется в вину «акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе» в ноябре 2018 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.07.19

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