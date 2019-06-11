В Совфеде объяснили Украине, где и как добывать нефть и газ в Чёрном море

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, каким образом Киев может распоряжаться черноморскими нефтегазоносными шельфами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал агентству RT, комментируя требование Украины на сегодняшних слушаниях в Гааге вернуть ей доступ к нефти и газу в Чёрном море.

«Никакого запрета на доступ нет. В своих территориальных водах делайте что хотите. Что касается шельфа, который не принадлежит Украине: они же не будут добывать нефть на шельфе, принадлежащем Российской Федерации? Что касается Керченского пролива, то он является проливом внутреннего моря… правила судоходства или каких-то работ должны идти по согласованию двух стран», – заметил сенатор.

По его словам, Украина во многом сама виновата в сложившейся на сегодня ситуации в Керченксом проливе.

«Они имеют право проходить через него, уведомляя надлежащим образом начальника в порте в Керчи. Но добывать в Керченском проливе нефть или газ никто не позволит. К сожалению, украинцы ступили на ошибочный путь. Они продолжают нагнетать конфронтацию в наших отношениях. Если они хотят добиться улучшения в наших отношениях, надо идти с мирными предложениями», – подчеркнул Джабаров и добавил, что у арбитража ООН в Гааге нет полномочий решать вопросы принадлежности черноморских месторождений.

«Это территориальные воды конкретного государства. Поэтому я думаю, что это попытка привлечь внимание к несчастной Украине, опять выставить Россию страной-агрессором, но эти попытки всегда заканчиваются с точки зрения интересов Украины безрезультатно», – резюмировал Владимир Джабаров.

Напомним, 10 июня начались устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Украина заявила о нарушении ее прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

В МИД РФ считают, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора с Россией относительно толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть, а в надежде добиться «юридического» признания своего «суверенитета над Крымом».

Посол по особым поручениям российского МИД Дмитрий Лобач заявил в ходе слушаний, что Международный арбитраж не вправе рассматривать вопросы о территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова. Следовательно, претензии Киева под юрисдикцию суда не подпадают и должны быть отклонены.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.06.19

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