Украина требует у России нефть и газ из Чёрного моря

Украина на слушаниях в Гааге потребовала нефть и газ из Чёрного моря.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июня начались устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Украина заявила о нарушении ее прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

В МИД РФ считают, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора с Россией относительно толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть, а в надежде добиться «юридического» признания своего «суверенитета над Крымом».

Посол по особым поручениям российского МИД Дмитрий Лобач заявил в ходе слушаний, что Международный арбитраж не вправе рассматривать вопросы о территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова. Следовательно, претензии Киева не под юрисдикцию суда не подпадают и должны быть отклонены.

Представитель Украины Елена Зеркаль ответила, что «российские возражения в отношении юрисдикции трибунала не подкреплены с правовой точки зрения». И обвинила Россию в том, что она лишает Украину доступа к нефти и газу в Чёрном море.

По её словам, с весны 2014 года Россия добыла на Крымском шельфе более 9 млрд кубометров природного газа.

«Между тем наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа, – цитирует Зеркаль РИА «Новости». – Требуемый объем – от 5 до 6 миллиардов кубометров в год – мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море».

Гаага, Игорь Юров

Гаага. Другие новости 11.06.19

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