Украина собирается доказать свои права на Крым в Гааге

Украина, подав иск в Международный трибунал ООН по морскому праву в Гааге из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года, на самом деле пытается доказать свои права на Крым. Об этом заявили в МИД России.

Как уже сообщал «Новый День», 10-14 июня в Гааге состоятся устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Украина заявила о нарушении ее прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

«Арбитражный трибунал, сформированный двумя странами в 2016 году в составе 5 арбитров, заслушает аргументы сторон по вопросам юрисдикции. По итогам он должен будет ответить на вопрос, имеется ли у него достаточная компетенция для рассмотрения претензий Украины в связи с якобы имевшими место нарушениями ее прав как прибрежного государства в отношении морских пространств, прилегающих к Крымскому полуострову. Речь, в частности, идет о правах на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия.

В мае 2018 года Россия предложила морскому арбитражу рассмотреть раздельно вопросы, касающиеся юрисдикции и собственно существа украинских претензий. В августе 2018 года арбитры, вопреки протестам Киева, согласились с мнением России и постановили заслушать стороны по вопросам юрисдикции в предварительном порядке, т.е. до начала разбирательства по существу.

Основное возражение российской стороны заключается в том, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора с Россией относительно толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть, а в надежде добиться «юридического» признания своего «суверенитета над Крымом». Вместе с тем, сформированный на основании Конвенции 1982 года морской арбитраж в силу своей ограниченной компетенции не может рассматривать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова. Также с полным основанием намерены доказывать, что Конвенция 1982 года в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива, поскольку указанные акватории являются внутренними водами, на которые ее действие не распространяется», – заявили в МИД РФ.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.06.19

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