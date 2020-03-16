Международный суд в Гааге отказался признавать суверенитет Украины над Крымом

Международный арбитражный суд в Гааге отказался брать на себя ответственность и принимать решение о территориальной принадлежности Крыма Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», суд заявил, что не обладает юрисдикцией по вопросу определения суверенитета полуострова и потребовал от Украины изменить иски по Крыму таким образом, чтобы Международный арбитраж имел возможность рассмотреть жалобы по существу.

«В результате арбитраж не может принять решения по любому требованию Украины, которое основывается на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом», – цитирует ТАСС текст судебного документа.

У Киева есть 8 месяцев до 20 ноября 2020 года, чтобы отредактировать свои требования, пояснили в арбитраже.

Напомним, Украина передала в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву. Об этом заявил МИД Украины.

Спор начался в сентябре 2016 года. «Незалежная» обвиняет Россию в добыче полезных ископаемых на «украинском» шельфе в Крыму, заявляет о краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий, в том числе и во время строительства Керченского моста, и требует за это солидную компенсацию.

Отметим, еще в январе 2017 года было заявлено: все необходимые досудебные процедуры завершены, и арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года.

Между тем, недавно третейский суд в Гааге обосновал свой вердикт, обязывающий Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов тем, что РФ включила в свой состав Крым.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.03.20

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