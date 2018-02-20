Поехали: Украина подала иск о нарушении Россией конвенции по морскому праву

Украина передала в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву. Об этом заявил МИД Украины. Как уже сообщал «Новый День» , спор начался в сентябре 2016 года. «Незалежная» обвиняет Россию в добыче полезных ископаемых на «украинском» шельфе в Крыму, заявляет о краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий, в том числе и во время строительства Керченского моста, и требует за это солидную компенсацию. Отметим, еще в январе прошлого года было заявлено: все необходимые досудебные процедуры завершены, и арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года.

Однако в мае Постоянная палата третейского суда в Гааге опубликовала документы, согласно которым Украине был дан срок до 19 февраля 2018 года на подготовку иска. Меморандум, согласно требованиям, должен содержать изложение обстоятельств, на которые опирается украинская сторона, заявление по вопросу права и пояснения. Украина, постоянно утверждающая, что у нее давно готовы все документы и доказательства, тянула до последнего. В меморандуме Киев просит арбитражный суд подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, «в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб», сообщили в МИД. Согласно распоряжению Постоянной палаты третейского суда в Гааге, Россия должна будет подать контрмеморандум до 19 ноября 2018 года, представив любые возражения по вопросам юрисдикции и приемлемости, а также любые встречные требования и необходимые пояснения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.02.18

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