«Нафтогаз» предъявит России новые претензии из-за потерянных в Крыму активов

Украинская компания «Нафтогаз» намерена предъявить России новые претензии из-за потерянных в Крыму активов. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Нафтогаз» готовит новый пакет документов в европейский арбитражный суд, работу планируют завершить на текущей неделе.

«Было бы хорошо, если бы политическое руководство государства прямо сейчас достигло договоренности на межгосударственном уровне по уплате нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно 8 млрд долларов включительно с процентами).

Тогда мы бы сэкономили на затратах на юристов и на ненавистные всем премии. Ну а если для этого нужно, как в прошлый раз, сначала выиграть арбитраж, потом апелляцию, арестовать активы за границей и вплотную приблизиться к принудительному взысканию, то нужно всем осознать определяющую роль именно Нафтогаза в этом процессе», – подчеркнул Витренко.

Кроме того, украинские газовики намерены подать:

– жалоба в Европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) относительно злоупотребления Газпромом своим доминирующим положением;

– обращение международный арбитража в Цюрихе по новому транзитному контракту;

– иск международный арбитраж в Стокгольме по контракту между Нафтогазом и Газпромом по переуступке долговых обязательств РосУкрЭнерго.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.02.20

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