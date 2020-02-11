Зеленский и Путин назначили кураторов по прямым закупкам Украиной российского газа

Украина после долгих раздумий согласилась закупать газ напрямую из России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопросом поставок российского голубого топлива займётся новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который сменил на этом посту отправленного в отставку Андрея Богдана.

Ермаку поручена президентом Зеленским работа по согласованию поставщиков газа из РФ, сообщают украинские СМИ.

Кроме того, у Андрея Ермака уже есть опыт взаимодействия с Дмитрием Козаком, недавно назначенным заместителем главы администрации президента РФ.

Сегодня стало известно, что Путин поручил Козаку курировать весь комплекс вопросов российско-украинских отношений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.20

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