российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 февраля 2020, 19:20 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский и Путин назначили кураторов по прямым закупкам Украиной российского газа

Фото: reform.energy

Украина после долгих раздумий согласилась закупать газ напрямую из России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопросом поставок российского голубого топлива займётся новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который сменил на этом посту отправленного в отставку Андрея Богдана.

Ермаку поручена президентом Зеленским работа по согласованию поставщиков газа из РФ, сообщают украинские СМИ.

Кроме того, у Андрея Ермака уже есть опыт взаимодействия с Дмитрием Козаком, недавно назначенным заместителем главы администрации президента РФ.

Сегодня стало известно, что Путин поручил Козаку курировать весь комплекс вопросов российско-украинских отношений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.20

Никакого «хлеба-соли»! Зеленский рассказал, как на Украине собираются встречать россиян. / Синдром Порошенко: Минкульт Зеленского призвал сохранить запрет на российские СМИ и интернет. / Украина фактически сорвала предстоящий «нормандский саммит». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Эта лирика будет вечной: глава Минэнерго собрался подключить историко-культурные связи к украинскому транзиту газа

«Нафтогаз» предъявит России новые претензии из-за потерянных в Крыму активов

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика,