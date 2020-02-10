Эта лирика будет вечной: глава Минэнерго собрался подключить историко-культурные связи к украинскому транзиту газа

Условия нового транзитного газового контракта между РФ и Украиной в Европу являются взаимовыгодными.

Как передаёт кореспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил глава Минэнерго РФ Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

По его словам, новый пятилетний газовый договор 2020-2024 с Украиной настолько «удачный», что его можно продлить, в случае успешной реализации.

«Как уже все убедились в конце прошлого года, новые маршруты – не помеха продолжению транспортировки российского газа через территорию Украины. Мы не раз об этом говорили. Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года», – пишет Новак.

При этом министр энергетики неожиданно заговорил о внеэкономических аспектах российско-украинских отношений.

«При любых ситуациях мы не забываем, что помимо географической близости, нас связывают исторические, культурные связи, и мы всегда открыты к обсуждению конструктивных, экономически целесообразных вариантов взаимодействия», – рассуждает Новак.

Отметим, Москва подписала новый газовый контракт на жёстких для России условиях, в частности, согласившись на принцип «качай или плати». Между тем, в январе транзит российского газа через Украину сократился в три раза.

В свою очередь, на Украине ни о каких «исторических и культурных связях» с Россией даже не помышляют.

Как сообщал «Новый День», украинская компания «Нафтогаз» намерена предъявить России новые претензии из-за потерянных в Крыму активов. Об этом сегодня заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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