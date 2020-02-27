Суд Гааги: Россия должна отдать экс-акционерам $50 млрд, потому что присоединила Крым

Суд Гааги обосновал свой вердикт, обязывающий Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа тем, что РФ включила в свой состав Крым.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2016 года третейский суд в Гааге постановил взыскать с РФ 50 млрд долларов. Россия отказалась платить, тогда акционеры ЮКОСа потребовали взыскать компенсацию принудительно. Во Франции и Бельгии по данному иску был арестован ряд российских активов.

18 февраля текущего года Апелляционный суд Гааги тоже встал на сторону бывших акционеров ЮКОСа (истцы – это два кипрских оффшора и один, зарегистрированный на острове Мэн).

В резолютивной части вердикта Апелляционный суд Гааги пояснил, что при принятии решения опирался, в числе прочего, на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года. Это, по мнению суда, свидетельствует о том, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности. Фактически суд заявил, что та позиция, на которой настаивает Россия в споре с экс-акционерами ЮКОСа, не поддерживается в других примерах ее международных договоров, отмечает РБК и поясняет:

– позиция бывших акционеров ЮКОСа: в 1994 году Россия согласилась применять Договор к энергетической хартии (ДЭХ) временно целиком, а значит, в том числе согласилась применять статью 26 о порядке разрешения споров с инвесторами; – позиция России: договор применялся временно только в отношении тех его положений, которые не противоречили действующему российскому законодательству. Соответственно, если какая-то статья договора вступала в противоречие с российскими законами, она не должна была применяться. Статья 26 ДЭХ, определяющая «безусловное согласие» сторон на передачу спора в международный арбитраж, как раз противоречила российскому законодательству, предусматривающему рассмотрение споров в области публичного права исключительно в судах РФ.

Апелляционный суд Гааги заключил, что Договор к Энергетической хартии после его подписания, но до ратификации либо применяется временно целиком, либо не применяется временно целиком. В последнем случае государство должно сделать специальное заявление о том, что оно не может согласиться с временным применением – такую опцию ДЭХ предоставляет, но РФ такого заявления не сделала. А в целом, по мнению суда, ДЭХ российскому законодательству не противоречит.

При этом в Апелляционном суде Гааги заявили, что на практике Россия в целом ряде случаев соглашалась на временное применение международных договоров целиком, даже если их отдельные положения противоречили российскому законодательству. И в качестве примера привели международный договор о принятии Республики Крым в состав России. Напомним, договор о принятии Крыма был подписан 18 марта 2014 года и применялся временно до его ратификации, которая состоялась несколько дней спустя. Конституционный суд РФ, рассмотрев запрос президента Владимира Путина о проверке конституционности данного соглашения, 19 марта писал, что «фактически принятие Республики Крым в состав Российской Федерации предусматривается как элемент применения рассматриваемого договора до его ратификации». Это означало, что Крым и Севастополь находятся в составе РФ с момента подписания договора, а не с момента его вступления в силу, объяснял Конституционный суд. Но в суде Гааги заявили, что положения договора о принятии Крыма отклонялись от действующего российского законодательства, потому что этот договор, в частности, устанавливал новые государственные границы. В качестве других примеров были приведены Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года в Беринговом море (оно исполнялось на временной основе, хотя так и не вступило в силу в порядке ратификации), а также Соглашение об учреждении международного научно-технического центра, заключенное в 1992 году Россией, США, Евросоюзом и Японией (по мнению суда, иммунитеты, предоставленные российским правительством сотрудникам центра в Москве, расходились с российским законодательством, несмотря на временное применение этого договора). Таким образом, подчеркивают в суде, юридическая позиция России по вопросу временного применения ДЭХ не подтверждается другими примерами временного применения договоров.

Добавим, что идею использовать «крымский аргумент» суду предложили адвокаты бывших акционеров ЮКОСа: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.

Гаага, Игорь Юров

Гаага. Другие новости 27.02.20

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