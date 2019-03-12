Нафтогаз показал и жалобно прокомментировал надёжно охраняемую крымскую газовую платформу

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовал снимки газовой платформы российской компании «Черноморнефтегаз» под охраной военнослужащих и сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свои фотографии в Twitter «Нафтогаз» сопроводил комментариями, рассчитанными на реакцию Запада.

«Здесь можно увидеть российские военно-морские суда вблизи объектов «Нафтогаза», незаконно захваченных в Крыму. Будет ли Россия так же охранять газопровод «Северный поток – 2»?, – вопрошает «Нафтогаз», умалчивая, что газопровод вряд ли будет подвергаться провокациям со стороны киевского режима, как это происходит против российских платформ в Чёрном море.

Фото: Нафтогаз Украины

Кроме того, «Нафтогаз» попытался напугать европейцев снимками российских военнослужащих на платформе.

«Вооруженные солдаты охраняют объекты «Нафтогаза», похищенные Россией в Крыму. Будут ли они охранять «Северный поток-2» в территориальных водах других стран?», – повторили провокационный вопрос в украинской компании, не упомянув, что российские солдаты находятся на своей, а не на чужой территории.

Фото: Нафтогаз Украины

Напомним, недавно на Украине ужаснулись, сколько газа забрал с собой вернувшийся в родную гавань Крым.

После исторического мартовского референдума, когда крымчане приняли решение присоединиться к России, Украина утратила права на компанию «Черноморнефтегаз», которая добывала на крымских шельфах около 20% от всего внутриукраинского объёма газа.

В Киеве крайне раздосадованы этим обстоятельством и подсчитывают «убытки».

Ранее российские военные корабли надолго отбили интерес украинских спецслужб и пограничников к крымским буровым установкам в Черном море.



Симферополь, Иван Капустин

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