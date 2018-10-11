ЧФ РФ вновь отогнал украинских пограничников от газовых вышек в Черном море

Российские военные отбили интерес украинских пограничников к буровым установкам в Черном море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение украинского корабля морской охраны «Николаев» к месторождению газа было блокировано Черноморским флотом.

«На встречу «Николаеву» выдвинулись корабли ЧФ РФ и береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ. В радиопереговорах спросили наш корабль о цели нахождения в экономической зоне России. Получив ответ, что корабль морской охраны Государственной пограничной службы Украины находится на службе «в морской экономической зоне Украины», отметили, что не имеют больше вопросов», – сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, добавив, что «Николаев» сопровождал самолет «Diamond».

При этом украинские пограничники обвинили Россию в незаконных действиях, о чем также сообщили в СБУ, военную прокуратуру и прокуратуру несуществующей АРК.

Напомним, установки и другое имущество «Черноморнефтегаза» были национализированы в пользу РФ, однако в Киеве с этим решением не согласны. Аналог госпредприятия был создан на Украине.

В 2016 году украинские пограничники уже пытались приблизиться к газовым месторождениям, однако охранявшие их корабли ЧФ не подпустили военное судно Госпогранслужбы «Подолье».

Киев, Леонид Маковецкий

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