На Украине ужаснулись, сколько газа забрали с собой крымчане

После исторического мартовского референдума, когда крымчане приняли решение присоединиться к России, Украина утратила права на компанию «Черноморнефтегаз», которая добывала на крымских шельфах около 20% от всего внутриукраинского объёма газа.

В Киеве крайне раздосадованы этим обстоятельством и подсчитывают «убытки».

Глава украинского клона крымской компании «Черноморнефтегаз» («Чорноморнафтогаз») Светлана Нежнова заявила о потерях в 5 миллиардов долларов для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом самозваный директор фейковой компании заявила в эфире украинского телеканала UATV.

«В Крыму была утеряна газотранспортная система морская, морские стационарные платформы, блок-кондукторы, сухопутная газотранспортная система, подземные газохранилища.

У «Черноморнефтегаза» был собственный флот в количестве 31-го плавсредства, контроль над которыми был потерян в результате оккупации Российской Федерацией Крыма. Буровые установки, всем известные, пятого поколения.

Так получилось, что основные инвестиции Украина в «Черноморнефтегаз» получила как раз в 2011-12 годах, то есть, перед оккупацией.

Было введено в эксплуатацию морское месторождение «Одесское», которое находится в экономической зоне Украины, на шельфе Черного моря, и на котором сейчас добывает газ Российская Федерация.

На первое марта, с момента оккупации, нелегитимным предприятием, через которое действует Российская Федерация, добыто около девяти миллиардов кубометров газа. По нашим оценкам Украина потеряла около 20% добычи газа с утерей «Черноморнефтегаза», – приводит «ПолитНавигатор» подсчёты Нежновой.

Как сообщал «Новый День», недавно российские военные отбили интерес украинских пограничников к буровым установкам в Черном море.

Движение украинского корабля морской охраны «Николаев» к месторождению крымского газа было блокировано Черноморским флотом.

Ранее Россия приступила к процессу аннулирования лицензий на разработку недр, выданных Украиной.

В первую очередь речь шла об участках, расположенных в Чёрном и Азовском морях, на которые официальные органы Украины выдали лицензии до вступления РК и Севастополя в состав России.

Кроме того, Дмитрий Медведев ввёл новый порядок регистрации лицензий на пользование крымскими недрами.

В подписанном премьером документе уточняется, что все лицензии, выданные украинскими госорганами до 18 марта 2014 года, с 1 октября 2015 года признаются недействительными.

Право пользования участками недр будет предоставляться по решению правительства России по итогам аукциона.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» сорвал прошлогодний план по добыче необходимого объёма газа в рамках стратегии развития газовой отрасли Украины до 2020 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.03.19

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