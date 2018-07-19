В Крыму аннулируют украинские лицензии на разработку шельфа

В Крыму аннулируют лицензии на разработку недр, выданные Украиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь речь идёт об участках, расположенных в Чёрном и Азовском морях, на которые официальные органы Украины выдали лицензии до вступления РК и Севастополя в состав России.

Соответствующий закон Госдума уже приняла в первом чтении, сейчас обсуждаются поправки. Сегодня вопрос рассмотрят на заседании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Напомним, ресурсы черноморского шельфа Крыма составляют 435 млн тонн нефти и почти 2 трлн кубометров газа. При этом сухопутные месторождения Крыма истощаются, из-за чего добыча «Черноморнефтегаза» снижалась в 2016 году на 10,8%, до 1,64 млрд кубометров, и продолжит падать. По прогнозам Минэнерго РК, в 2019 году из-за истощения запасов производство газа в Крыму сократиться на 25% – до 1,25 млрд кубометров.

После аннулирования украинских лицензий право пользования освободившимися участками будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона. Назначать аукционы, определять состав и порядок работы аукционных комиссий, условия проведения аукционов, а также накладывать ограничения на допуск к участию в таких аукционах в отношении каждого участка недр или группы участков недр тоже будет кабмин.

По мнению экспертов освоение шельфа Крыма перспективно как с точки зрения энергетической безопасности полуострова, так и для использования потенциала его судостроительной отрасли.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.07.18

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