Берите, если сможете: крымские недра откроют для всех

Премьер России Дмитрий Медведев поручил внести в Госдуму законопроект о проведении аукционов на участки недр шельфа Крыма, находящиеся в нераспределенном фонде. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Как уже сообщал «Новый День», обладатели лицензий на шельфовые участки в районе Крыма, выданных правительством Украины до 18 марта 2014 года, могли переоформить документы в соответствии с нормами российского законодательства до 1 октября 2015 года. После этого лицензии, выданные Киевом, на пользование недрами в границах акватории Чёрного и Азовского морей, вошедших в юрисдикцию России, были признаны недействительными, а непереоформленные участки оказались в нераспределённом фонде недр.

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий, что право пользования такими участками будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона. Назначать аукционы, определять состав и порядок работы аукционных комиссий, условия проведения аукционов, а также допускать накладывать ограничения на допуск к участию в таких аукционах в отношении каждого участка недр или группы участков недр тоже будет кабмин.

Правительство предлагает разыгрывать на аукционах участки крымского шельфа, допустив к ним также частных игроков, которым сейчас запрещено работать на российском шельфе.

Впрочем, из-за западных санкций на шельфе Крыма не осталось ни одного западного игрока, а российские компании, даже уже находящиеся под санкциями, не стремятся работать в регионе из-за неясных перспектив для крупных открытий, подчеркивает «Коммерсант», отмечая: свои участки переоформил крымский «Черноморнефтегаз» и неизвестная отрасли компания ООО «Новые проекты», связанная с семьей бывшего главы Роснедр Валерия Пака. Другие российские нефтегазовые компании открытого интереса к крымскому шельфу не проявили. Специалисты объясняют это небольшими запасами.

Ресурсы черноморского шельфа Крыма составляют 435 млн тонн нефти и почти 2 трлн кубометров газа. При этом сухопутные месторождения Крыма истощаются, из-за чего добыча «Черноморнефтегаза» снижалась в 2016 году на 10,8%, до 1,64 млрд кубометров, и продолжит падать. По прогнозам Минэнерго РК, в 2019 году из-за истощения запасов производство газа в Крыму сократиться на 25% – до 1,25 млрд кубометров.

Речь идет в большей степени о возможности передачи участков недр «Черноморнефтегазу», который сможет привлекать для их освоения проектное финансирование и кредиты в российских банках, уже находящихся под санкциями, цитирует «Коммерсант» главу агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова. По его мнению, освоение шельфа Крыма перспективно как с точки зрения энергетической безопасности полуострова, так и для использования потенциала его судостроительной отрасли.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 09.01.18

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