В Кремле решили, что делать с крымским шельфом, розданным Украиной

Правительство России рассмотрит сегодня законопроект о распределении участков недр в Крыму, лицензии на которые выдали официальные органы Украины. Накануне документ одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обладатели лицензий на шельфовые участки в районе Крыма, выданных правительством Украины до 18 марта 2014 года, могли переоформить документы в соответствии с нормами российского законодательства до 1 октября 2015 года. После этого лицензии, выданные Киевом, на пользование недрами в границах акватории Чёрного и Азовского морей, вошедших в юрисдикцию России, были признаны недействительными, а непереоформленные участки оказались в нераспределённом фонде недр.

Законопроект предусматривает, что право пользования такими участками будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона. Назначать аукционы, определять состав и порядок работы аукционных комиссий, условия проведения аукционов, а также допускать накладывать ограничения на допуск к участию в таких аукционах в отношении каждого участка недр или группы участков недр тоже будет кабмин, отмечает «Парламентская газета».

Документ предусматривает ситуацию, когда на участок претендует только одна компания: в этом случае аукцион всё равно будет признан состоявшимся, а участник получит права на геологоразведочные работы.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 26.12.17

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