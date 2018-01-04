Медведев сделал ручкой держателям украинских лицензий на крымские шельфы

В России будет введен новый порядок регистрации лицензий на пользование крымскими недрами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе уточняется, что все лицензии, выданные украинскими госорганами до 18 марта 2014 года, с 1 октября 2015 года признаются недействительными.

Теперь право пользования участками недр будет предоставляться по решению правительства России по итогам аукциона.

«В целях лицензирования участков недр в Черном и Азовском морях, и лицензии на которые были выданы официальными органами Украины, законопроектом предлагается установить, что право пользования ими будет предоставляться по решению правительства России, принятому по итогам аукциона на право пользования участками недр», – сообщается в комментарии к документу.

В правительстве РФ отмечают: принятие законопроекта позволит урегулировать вопрос предоставления права пользования участками недр, расположенных в Черном и Азовском морях, которые после воссоединения Крыма с Россией оказались в нераспределенном фонде.

Законопроект находился на рассмотрении в правительстве с 26 декабря прошлого года.

Как сообщал «Новый День», Украина обвиняет Россию в добыче полезных ископаемых на «украинском» шельфе в Крыму, заявляет о краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий, в том числе и во время строительства Керченского моста, и требует за это солидную компенсацию.

В целом, Киев оценивает финансовый ущерб для Украины из-за присоединения Крыма к России не менее чем в 100 млрд долларов, и эта сумма постоянно растет.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 04.01.18

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