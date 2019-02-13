Украина не в состоянии выполнить план по добыче собственного газа

НАК «Нафтогаз Украины» сорвал прошлогодний план по добыче необходимого объёма газа в рамках стратегии развития газовой отрасли Украины до 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр «Незалежной» Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Ранее правительством Украины была утверждена стратегия, согласно которой был разработан график со строго утверждёнными ежегодными объёмами добычи. К 2020 году «Незалежная» собиралась выйти на ежегодную добычу в 27 миллиардов кубометров в целях полного удовлетворения внутреннего спроса на голубое топливо.

«Я весьма недоволен, что на самом деле «Укргаздобыча» компании «Нафтогаз» план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила», – заявил Гройсман и потребовал срочно нарастить добычу в ближайшее время.

По мнению экспертов, украинская стратегия полного газового самообеспечения имеет мало общего с реальностью. Падение экономики и развал в добывающей промышленности вынудят Киев по-прежнему закупать за рубежом значительную долю голубого топлива для внутреннего потребления.

Недавно бывший президент Украины Виктор Янукович опроверг заявления нынешней киевской власти об «энергетической независимости» страны и подчеркнул, что 90% закупаемого газа идет из России по коррупционной схеме.

«Это вранье. Откуда Украина берет газ. Он поступает из России в Европу, и посредники перепродают его Украине, конечно, с надбавкой. Более 60 поставщиков – посмотрите на счета тех, кто сейчас богатеет. Это вот откуда эти деньги – из бюджета Украины», – сказал политик.

«Они обворовывают народ. Цены, которые сегодня в Украине намного выше, чем газ, который могла бы поставлять Украине Россия – коррупционной надбавки не было бы», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.02.19

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