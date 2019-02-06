Янукович из Москвы уличил Порошенко во вранье: Украина все еще покупает российский газ, но через посредников и втридорога

Бывший президент Украины Виктор Янукович опроверг заявления нынешней киевской власти об «энергетической независимости» страны и подчеркнул, что 90% закупаемого газа идет из России по коррупционной схеме. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», Янукович заявил на пресс-конференции в Москве.

Выступая перед журналистами, экс-президент Украины обвинил действующего Петра Порошенко в политиканстве за его заявление об «энергетической независимости» от России. «Это вранье. Откуда Украина берет газ. Он поступает из России в Европу, и посредники перепродают его Украине, конечно, с надбавкой. Более 60 поставщиков – посмотрите на счета тех, кто сейчас богатеет. Это вот откуда эти деньги – из бюджета Украины», – сказал политик.

«Они обворовывают народ. Цены, которые сегодня в Украине намного выше, чем газ, который могла бы поставлять Украине Россия – коррупционной надбавки не было бы», – добавил он.

Янукович подчеркнул, что если «хорошо поковырять» все документы и данные о поставках газа на Украину, то можно убедиться, что импортером по сути является Россия. «90% – это российский газ. Может быть, где-то норвежский проскочит, процентов 5», – уверен он.

При этом экс-президент выразил уверенность в том, что снижение потребления газа на Украине связано с кризисом в промышленности. «Если дальше будет продолжаться, все будет остановлено, некому потреблять будет», – заключил Янукович.

Напомним, несколько дней назад Порошенко заявил, что Украина не намерена закупать импортный газ. «Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи, и программа энергосохранения, которая сможет защитить нашу экономику», – говорил действующий президент Украины.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.02.19

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