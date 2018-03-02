«Мне сегодня никто не завидует»: Янукович надеется на встречу с Путиным

Сегодня четвертый президент Украины Виктор Янукович после долгого перерыва выступил на пресс-конференции в Москве и рассказал, почему четыре года назад во время киевского Майдана он обращался к российскому лидеру Владимиру Путину, какие отношения политиков связывают сейчас и как ему живется в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комментируя события четырехлетней давности, Янукович в очередной раз подчеркнул, что он в феврале 2014 года он не просил Россию ввести войска на территорию Украины. По его словам, речь шла об обращении о содействии в урегулирован ситуации в Киеве, которое было также отправлено еще трем станам – гарантам: Германии, Франции и Польше.

«Я написал не письмо, я написал Путину обращение, такое же, как и 22 февраля в Донецке – трем государствам, подписантам мирового соглашения, гарантам. Разница была в том, что в этом обращении я ссылался не на мировое соглашение, а на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией. Я предложил провести консультации, согласно положениям этого договора. Я вносил предложение рассмотреть вопрос ведения полицейской миротворческой миссии», – отметил он.

По его словам, второй вопрос, с которым он обратился к Путину, заключался в просьбе «проинформировать мировое сообщество» о событиях в Киеве. «У меня не было такой возможности. Когда я узнал, что посол Украины в ООН, дезинформировал информацию по Украине, он её исказил, он не сказал правду о том, что произошел государственный антиконституционный переворот. Он сказал то, что ему приказала власть», – сказал Янукович.

Как отметил адвокат Януковича Виталий Сердюк, соответствующий документ сегодня будет рассекречен. «Поскольку стадия изучения доказательств (по делу Януковича) со стороны обвинения и свидетелей прошла, можно будет опубликовать текст обращения к президенту Путину, о котором только что говорил Виктор Федорович, и к которому было приложено опубликованное заявление», – уточнил он.

В документе, опубликованном RT, действительно подчеркивается, что под влиянием стран Запада в стране происходит открытый террор и насилие. «События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму – под угрозой», – говорится в обращении.

Как отметил Янукович, если бы страны-гаранты и мировая общественность не признали новое правительство в Киеве, военных действий удалось бы избежать. «Украина бы осталась целостной. Не было бы разделения, которое произошло. Опасность гражданской войны была огромная», – считает Янукович.

«Мне стоило поднять флаг и сказать: давайте, мы объединяться, они одну Украину захватили, а мы – другую. Тогда была бы война и страшное кровопролитие. То же самое могло бы произойти в Крыму, если бы люди не восстали», – заявил экс-президент Украины.

Янукович также подчеркнул, что в 2014 году не договаривался с главой России Владимиром Путиным о передаче Крыма под контроль РФ. «Никакой информации о какой-либо подготовке в Крыму вооруженного захвата у меня не было и мне не поступало. Ни от военных, ни от спецслужб, ни от органов местной власти. Я уверен в том, что это все выдумки и попытки оправдаться нынешних представителей власти за свою бездеятельность – за то что они фактически сдали Крым», – заявил экс-президент Украины.

Сегодня, спустя 4 года после драматических событий в Киеве, Янукович, который сейчас проживает в России, рассказал, что он все еще надеется на то, что урегулировать конфликт на Украине можно за столом переговоров, и о том, какие отношения его сейчас связывают с Путиным.

«С президентом Путиным за эти 4 года я встречался считанные разы. Я больше контактирую с его аппаратом. Когда идет процесс, в котором есть необходимость советоваться, есть много людей, которые занимаются конкретными вопросами: советники и так далее, есть аппарат. Конечно, у нас есть связь. Я не говорю, что мы ногой дверь открываем, нет. Но когда нужно проконсультироваться и посоветоваться, мы советуется. Президент России очень занятый человек и я не претендую лично с ним встречаться», – сказал Янукович.

Он подчеркнул, что для официальной встречи с российским лидером необходимо серьезно готовиться и проработать конкретные вопросы для обсуждения.

«С президентом Путиным у меня тоже в этом плане ситуация непростая. Во-первых, необходимости нет встречаться, во-вторых, он действительно очень занятой. Надеюсь, если мы выйдем на какие-то решения, и появится возможность продвигать наши инициативы в плане мирного соглашения. Вопросы должны быть вначале подготовлены. Когда придет время, возможность и необходимость встречаться с Путиным, я буду инициировать такую встречу», – заявил он.

Кроме этого Янукович объяснил, на какие деньги он сейчас живет в России. «За счёт чего я живу? У меня есть семья, есть сын, достаточно молодой, здоровый человек. Я живу с семьей. Как говорят, я ваши деньги не считаю, и вы не считайте мои. Мне хватает на жизнь. Я не могу сказать, что я всем доволен. Мне очень тяжело. Мне очень больно и я очень хочу, чтобы как можно быстрее страдания людей на Украине прекратились», – сказал экс-президент Украины.

«Мне никто не завидует сегодня. Факты того, что денег Януковича ни в одном банке мира нет – подтвердили генеральная прокуратура Украины и Европейский союз – ни одна страна Европейского союза, несмотря на то, что их искали всеми имеющимися способами, их не нашли. Не было никаких денег. Не было, и нет», – подчеркнул Янукович.

Москва, Мария Вяткина

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