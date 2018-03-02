Янукович: все материалы по расстрелу людей на Майдане есть в моём личном архиве

Материалы по массовому расстрелу людей в Киеве в феврале 2014 года собраны в личном архиве бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-руководитель страны постоянно передает их своим юристам для использования в судебных разбирательствах, однако нынешние власти «Незалежной» никак не реагируют.

Об этом Виктор Янукович сообщил на своей пресс-конференции. Он рассказал, что передал подобные материалы своим юристам еще во время проведения суда над «Беркутом», участвуя в допросе в режиме видеоконференции в Ростове.

По словам бывшего президента, «они свидетельствуют о преступлениях совершенных на Майдане, как организаторами Майдана, так и «легионерами», которые приехали на Украину для того, чтобы реализовать бесчеловечный сценарий и расстреляли невинных людей».

«Ведь стреляли в безоружных «майдановцев», правоохранителей – и не пострадал никто из так сказать руководителей (Майдана). Они даже не остерегались: есть съемки, на которых видно, что они во время стрельбы спокойно ходили, уверенные в том, что огонь не будет направлен против них», – рассказал Янукович.

Он подчеркнул, что материалы, свидетельствующие о том, кто на самом деле расстреливал людей в Киеве, есть и у украинских следователей, и в судах. Кроме того, на пресс-конференции был показан ролик, в котором участники Майдана из Грузии рассказали о полученном приказе стрелять по протестующим.

«Несмотря на то, что появились свидетели, которые открыто говорят (об убийствах на Майдане), украинские правоохранительные органы не проявили никакой инициативы, чтобы с ними связаться и начать переговоры», – заключил Янукович.

Как сообщал «Новый День», грузинский снайпер Александр Ревазишвили дал показания о том, что глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично убивали людей на Майдане в феврале 2014 года.

Ранее, украинский политолог Алексей Якубин заявил, что показательный процесс над экс-президентом Украины Виктором Януковичем грозит обернуться реальными обвинениями в адрес самих инициаторов дела – Турчинова, Авакова и Яценюка, организовавших государственный переворот во время Майдана в Киеве.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.03.18

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