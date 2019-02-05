Адвокаты Януковича демонстрируют в Киеве фильм «Кто и почему сдал Крым»

В Киеве сторона защиты Виктора Януковича в деле «о государственной измене» бывшего президента Украины демонстрирует полную версию фильма «Кто и почему сдал Крым».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинские журналисты смогут увидеть все фрагменты фильма, которые суд запретил показывать на процессе.

«Фильм построен исключительно на документах, которые находятся в материалах дела, только то, что было передано нами в Оболонский суд», – приводит ТАСС слова адвоката Виталия Сердюка.

В фильме представлены свидетельства о предшествующих Майдану событиях высших должностных лиц Украины, руководивших страной до государственного переворота. Кроме того, звучат аргументы на тот момент главы МИДа Леонида Кожары, экс-премьера Николая Азарова и самого Януковича – почему Украина не стала подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Также на видео звучат выступления участников госпереворота и раскрывается подоплёка убийства людей на Майдане. Кроме прочего, раскрывается роль каждого члена команды, пришедшей к власти на Украине после путча.

Напомним, Оболонский районный суд Киева вынес заочный приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Ранее он был признан виновным в «государственной измене».

Приговор по распоряжению киевского режима оглашался в прямом эфире украинских телеканалов.

«Назначить Януковичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», – огласил вердикт судья Владислав Девятко.

Как сообщал «Новый День», все материалы по массовому расстрелу людей в Киеве в феврале 2014 года собраны в личном архиве бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.02.19

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