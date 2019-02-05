Адвокаты Януковича демонстрируют в Киеве фильм «Кто и почему сдал Крым»

В Киеве сторона защиты Виктора Януковича в деле «о государственной измене» бывшего президента Украины демонстрирует полную версию фильма «Кто и почему сдал Крым».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинские журналисты смогут увидеть все фрагменты фильма, которые суд запретил показывать на процессе.
«Фильм построен исключительно на документах, которые находятся в материалах дела, только то, что было передано нами в Оболонский суд», – приводит ТАСС слова адвоката Виталия Сердюка.
В фильме представлены свидетельства о предшествующих Майдану событиях высших должностных лиц Украины, руководивших страной до государственного переворота. Кроме того, звучат аргументы на тот момент главы МИДа Леонида Кожары, экс-премьера Николая Азарова и самого Януковича – почему Украина не стала подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС.
Также на видео звучат выступления участников госпереворота и раскрывается подоплёка убийства людей на Майдане. Кроме прочего, раскрывается роль каждого члена команды, пришедшей к власти на Украине после путча.
Напомним, Оболонский районный суд Киева вынес заочный приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.
Ранее он был признан виновным в «государственной измене».
Приговор по распоряжению киевского режима оглашался в прямом эфире украинских телеканалов.
«Назначить Януковичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», – огласил вердикт судья Владислав Девятко.
Как сообщал «Новый День», все материалы по массовому расстрелу людей в Киеве в феврале 2014 года собраны в личном архиве бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 05.02.19
Вокзалы Крыма чистят и белят к приёму дальних поездов. / Из Крыма на Кубань запустят электрички. / Полсотни инвесторов изгнали из Крыма. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»