Украинский суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

Оболонский районный суд Киева вынес заочный приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее он был признан виновным в «государственной измене».

Приговор по распоряжению киевского режима оглашался в прямом эфире украинских телеканалов.

«Назначить Януковичу окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы», – огласил вердикт судья Владислав Девятко.

Несмотря на недовольство украинских националистов, с экс-президента сняли обвинения в «пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы». Обвинению, которое просило 15 лет заключения, не удалось доказать, что Янукович знал о готовящемся в Крыму присоединении к России.

Однако суд счёл убедительными доводы обвинения о том, что бывший президент призывал Россию ввести войска на Украину. При этом судья отказался считать, что войска призывались с целью навести элементарный конституционный порядок. По его мнению они должны были зайти на территорию Незалежной «с целью содействия представителям России в нарушении суверенитета Украины, надеясь получить преференции от власти России на дальнейшее проживание в России и избежание уголовной ответственности на Украине».

По словам адвоката Януковича Александра Горошинского, все доказательства представленные на суде ничтожны, так как получены от нынешних руководителей государства, лично заинтересованных в сокрытии всех обстоятельств государственного переворота 2014 года в Киеве. Кроме того, состав суда отбирался лично генпрокурором Юрием Луценко – правой рукой президента Порошенко.

«Это, безусловно, свидетельствует о том, что конкретные судьи были определены властью с конкретной целью», – не сомневается адвокат.

Что касается свидетелей защиты, то на них оказывалось беспрецедентное давление в течение всего процесса, включая физические угрозы и уголовное преследование.

«Мы все хорошо понимаем, что оглашение приговора на данной стадии, именно сейчас – безусловная, стопроцентная пиар-акция и фактически предвыборная агитация конкретных заинтересованных лиц», – заключил адвокат Януковича Александр Горошинский.

Напомним, осенью 2013 года Киев захлестнули антиправительственные выступления. Главную площадь украинской столицы заняли сторонники евроинтеграции и радикалы-националисты. 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, после чего он покинул страну.

После госпереворота киевский режим возбудил в отношении экс-президента Украины сразу несколько уголовных дел.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.01.19

Москве объявили войну от имени Крымского ханства. / Феодосийский завод «Море» готов штамповать «Кометы» в промышленных масштабах. / Google спасен: Крым оказался на территории России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»