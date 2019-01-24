Киевский суд объявил Януковича виновным в госизмене

Оболонский суд Киева счел доказанной вину бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене, несмотря на непризнание им своей вины. Такое решение суд принял сегодня на основании показаний свидетелей и доказательств экспертов и после оценки доводов стороны защиты и обвинения.

Пресс-секретарь суда Инна Свинаренко отметила, что суд может не успеть огласить приговор в течение дня, поскольку «объем материалов очень большой», передает РИА «Новости».

Прокуратура ранее потребовала приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. В рамках дела о госизмене экс-президент обвиняется по трем пунктам – государственная измена, пособничество в ведении войны, пособничество в посягательстве на территориальную целостность Украины. Политик свою вину отрицает и называет возбужденное против него уголовного дело сфабрикованным и политически мотирвированным. Судебный процесс по этом делу стартовал в июне 2017 года.

Напомним, осенью 2013 года Киев захлестнули антиправительственные выступления. Главную площадь украинской столицы заняли сторонники евроинтеграции и радикалы-националисты. 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, после чего он покинул страну.

После госпереворота киевский режим возбудил в отношении экс-президента Украины сразу несколько уголовных дел.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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