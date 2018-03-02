Янукович ничего не знал о крымском плане Кремля до бегства из Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович в 2014 году не договаривался с главой России Владимиром Путиным о передаче Крыма под контроль РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-руководитель «Незалежной» заявил, что не располагал данными о якобы уже имеющихся на тот момент планах России присоединить полуостров.

«Никакой информации о какой-либо подготовке в Крыму вооруженного захвата у меня не было и мне не поступало. Ни от военных, ни от спецслужб, ни от органов местной власти. Я уверен в том, что это все выдумки и попытки оправдаться нынешних представителей власти за свою бездеятельность – за то что они фактически сдали Крым», – заявил Янукович на пресс-конференции.

Он напомнил, что оппозиция нарушила подписанное соглашение о мирном урегулировании конфликта на Украине, гарантами которого выступили главы МИД европейских стран. После чего он написал обращение Владимиру Путину – такое же как странам-гарантам соглашения с оппозицией. Только в этом обращении он сослался на договор о дружбе и взаимопомощи между Россией и Украиной, предложив провести консультации.

«И я вносил предложение рассмотреть во время консультаций введение полицейской миротворческой миссии. Кроме этого, я обратился к Путину для того, чтобы проинформировать мировое сообщество о том, что произошло на Украине», – пояснил Янукович, добавив, что на тот момент представители Украины в международных организациях занимались дезинформацией по требованию тех, кто пришел к власти после госпереворота.

Кроме того Янукович рассказал, что был 23 февраля в Севастополе, и видел «людей, которые закончили митинг и шли в центре города, обсуждая ситуацию в Киеве».

«Мне удалось переговорить с этими людьми, и я услышал от них огромную тревогу за свою безопасность и желание найти защиту в России. Кроме этого, я встречался с главой севастопольской администрации Яцубой, который мне рассказал, что народ настроен очень решительно», – заключил Янукович, добавив, что референдум в Крыму стал ответом на государственный переворот на Украине.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.03.18

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