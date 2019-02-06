«Узаконенный терроризм»: Янукович оценил приговор по делу о своей госизмене

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что приговор о его госизмене «был написан под диктовку», и обвинил нынешний киевский режим в терроризме. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, он также назвал «Незалежную» очагом нестабильности, который негативно влияет на ситуацию в Европе.

По словам Януковича, его обвинительный приговор по делу о государственной измене является политическим заказом. «Приговор был, всем понятно, написан под диктовку власти. И то давление, которое было на суд, было беспрецедентным. Когда многие телевизионные каналы проводили интерактивный опрос, в среднем около 90% сказали, что не верит в этот суд, и этот суд – политический заказ», – подчеркнул Янукович.

Он также назвал беспрецедентными действия Киева, который, вопреки нормам права, самовольно назначает виновных в событиях 2014 года. «Это самые черные страницы в жизни Украины за годы независимого государства. Все, что произошло после (Майдана), не могло присниться в страшном сне. Всем этим событиям давно необходимо дать правовую оценку, и она не может быть украинская (оценка). Они назначают виновных, такого разгула вседозволенности на Украине никогда не было. Жизнь людей значительно стала тяжелее. Население Украины стало намного беднее, и вернуть мир нынешняя власть не желает», – констатировал опальный политик.

Вместе с тем Янукович заявил, что правительство Петра Порошенко намеренно проводит политику разрушительного «узаконенного терроризма по отношению к своим гражданам», и втягивает в конфликт и страны Европы, США и «конечно, Россию». «Украина стала очагом нестабильности, который распространяется и на других государства», – сказал Янукович.

Он также подчеркнул, что нынешняя киевская власть всеми силами попытается сохранить свои позиции на предстоящих президентских выборах в марте 2019 года. «Сегодня однозначно нужно сказать, что власть будет любой ценой делать так, чтобы задействовать весь ресурс административный и все технологии, которые позволят фальсифицировать результаты выборов. Потому что без фальсификации президенту Порошенко невозможно выиграть. Аналитики считают, что выборы будут самыми грязными в истории», – заключил он.

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, после чего он покинул страну. После киевский режим возбудил в отношении экс-президента Украины сразу несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес Януковичу заочный приговор и назначил ему 13 лет лишения свободы за «государственную измену».

Москва, Мария Вяткина

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