Янукович: Отказ крымчан от Украины – вынужденная реакция на Майдан

Организаторы государственного переворота и лидеры Майдана спровоцировали крымчан организовать выход Крыма из-под юрисдикции Украины до начала действий России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение на пресс-конференции озвучил бывший президент «Незалежной» Виктор Янукович.

По его словам, если бы оппозиция не нарушила заключенное в феврале 2014 года с властями соглашение о мирном урегулировании конфликта, не было бы ни военных действий в Донбассе, ни раскола Украины.

«И кто бы что не говорил, все-таки это была ответная, защитная реакция крымчан на события, которые произошли на Майдане. Они хотели себя защитить», – уверен Янукович.

Он напомнил о запугиваниях со стороны украинских политиков, процитировав мэра Киева Виталия Кличко, пообещавшего поступить с Крымом «еще жестче», чем с украинской столицей. А также угрозу радикального нардепа Олега Тягнибока «умыть кровью» крымчан, «сломав как веник». По мнению бывшего президента, именно в этом и заключались истинные планы организаторов государственного переворота по отношению к полуострову.

«Крымчане, следившие за происходящими кровавыми событиями на Майдане в Киеве, и в других городах Украины, слышавшие лозунги, под которыми рвались к власти организаторы Майдана и массовых расстрелов, сделали свой вынужденный выбор», – заявил Янукович.

По его словам, обещания построить на базе Украины новое государство «с украинским стержнем», призывы к радикалам подавлять митинги несогласных с госпереворотом и инициативы по отмене языковых законов только усиливали неприятие крымчанами происходящего в «Незалежной».

«Почему сдали Крым? Складывается впечатление, что власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, отделаться от проблемной территории. С учетом показаний многих свидетелей, выступивших на суде, можно совершенно точно сказать, что конкретных действий по сохранению Крыма в составе Украины теми, кто захватил власть в Киеве, предпринято не было. В тот момент для них был важнее дележ властных портфелей», – считает Янукович.

Он назвал решение крымчан по выходу из Украины «предсказуемым»: «При этом невозможно отвергать факт того, что идея искать защиты у России и немедленное проведение референдума о выходе из-под юрисдикции Украины была поддержана большинством крымчана», – подчеркнул бывший президент.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.03.18

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